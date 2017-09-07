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Молдавские военные приехали на учения в Украину вопреки Додону

Четверг, 07 сентября 2017, 08:27
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Национальная армия Молдовы вопреки запрету президента Игоря Додона участвует в международных учениях Rapid Trident 2017, которые проходят на территории Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Молдовы.

"Контингент Национальной армии, состоящей из 57 военнослужащих, участвует в учениях Rapid Trident 2017 в Международном миротворческом центре "Яворов" в Украине с 7 по 23 сентября", - говорится в сообщении.

Молдавский контингент состоит из солдат 22-го миротворческого батальона и бригады "Молдова-1".

 

По словам командира молдавского контингента подполковника Александра Маркуцы, целью учений является развитие уровня взаимодействия войск, укрепления обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Напомним, во вторник, 5 сентября, президент Молдовы Игорь Додон запретил военным участвовать в учениях Rapid Trident-2017 в Украине.

В среду правительство Молдовы приняло решение, согласно которому молдавским военным разрешалось участвовать в учениях.

Додон приостановил действие правительственного постановления, настаивая, что участие армии в учениях за пределами страны должен утвердить главнокомандующий Вооруженных сил, то есть президент.

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