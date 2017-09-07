В ЄС обіцяють не визнавати "губернаторські вибори" в окупованому Севастополі

Четвер, 07 вересня 2017, 16:33

Європейський Союз не визнає ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".

Про це з посиланням на речницю Європейської служби зовнішньої дії Майю Косьянчич повідомляє УНІАН.

"Європейський Союз залишається відданим своїй політиці невизнання, до якої входять обмежувальні заходи. ЄС не визнає проведення Російською Федерацією на Кримському півострові виборів, а також обраних місцевих чи національних представників", - заявила вона.

Косьянчич підкреслила, що ЄС, як і раніше, твердо прихильний суверенітету та територіальній цілісності України.

"Європейський Союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - констатувала речник.

Так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя" пройдуть у неділю, 10 вересня, на них зареєструвалися п’ять кандидатів, ще п’ятьом в реєстрації було відмовлено.

Рік тому 18 вересня в Криму відбулися так звані вибори до Державної Думи РФ, які не були визнані міжнародною спільнотою. Шість обраних до Думи "депутатів" у листопаді того ж року ЄС заніс до санкційних списків із застосуванням замороження активів та заборони на в’їзд.