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В ЕС обещают не признавать "губернаторские выборы" в оккупированном Севастополе

Четверг, 07 сентября 2017, 16:33
Версия для печати Комментарии

Европейский Союз не признает ни "губернаторские выборы" в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного "губернатора".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майю Косьянчич, сообщает УНИАН.

"Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. ЕС не признает проведения Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей", - заявила она.

Косьянчич подчеркнула, что ЕС по-прежнему сохраняет преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя", - констатировала представитель.

Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" пройдут в воскресенье, 10 сентября, на них зарегистрировались пять кандидатов, еще пятерым в регистрации было отказано.

Год назад 18 сентября в Крыму прошли так называемые выборы в Государственную думу РФ, которые не были признаны международным сообществом. Шесть избранных в Думу "депутатов" в ноябре того же года ЕС занес в санкционный список с применением замораживания активов и запрета на въезд.

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