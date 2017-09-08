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Польща обіцяє стежити за втіленням українського освітнього закону

П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:39
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Польщі буде уважно стежити за процесом втілення українського закону про освіту і вживе всіх необхідних заходів, щоб забезпечити полякам в Україні доступ до навчання польською мовою.

Про це ідеться у роз’ясненні МЗС Польщі у зв’язку зі схваленням українським парламентом закону про освіту.

У МЗС Польщі відзначили, що стежили за процесом змін у сфері освіти. Це питання, зокрема, було підняте під час засідання консультативної Комісії з питань освіти національних меншин в квітні 2017 року та під час зустрічей посла Польщі з представниками Міністерства освіти і науки України.

"Українська сторона послідовно заявляла, що метою закону, прийнятого 5 вересня, не є витіснення мов національних меншин", - наголошується у заяві.

У польському МЗС відзначають, що закон гарантує етнічним групам та національним меншинам право на освіту рідною мовою поряд з викладанням українською мовою у дитсадках і початковій та середній школі.  

Водночас закон гарантує право навчатись рідною мовою у державних і муніципальних навчальних закладах та у національних культурно-освітніх товариствах.

МЗС Польщі обіцяє уважно спостерігати за процесом втілення закону в життя і вживе всіх необхідних заходів, щоб забезпечити полякам в Україні доступ до навчання польською мовою.

"Ми переконані, що українська сторона дотримається зобов’язань з проведення консультацій з нами щодо положень закону, які стосуються вживання мов національних меншин", - наголошується у зверненні.

Раніше МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Румунія заявила про свою занепокоєність у зв’язку з можливим порушенням прав національних меншин.

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