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Поліція ФРН під час обшуків знайшла перелік цілей з 5000 прізвищ - ЗМІ

Субота, 09 вересня 2017, 10:21
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Німецька поліція знайшли списки з прізвищами 5000 осіб, у тому числі понад 100 політиків, які були потенційними цілями для нападів.

Про це повідомляє Die Welt.

Поліція провела рейди у будинках та на робочих місцях двох підозрюваних у тероризмі у східнонімецькому штаті Мекленбург-Передня Померанія ще минулого тижня, однак подробиці стали відомі тільки тепер.

Видання, посилаючись на джерела в поліції, повідомляє, що один з підозрюваних, колишній поліцейський, якого відсторонили від роботи, використав свій робочий комп'ютер для пошуку адрес політиків.

Раніше федеральна прокуратура заявила, що підозрювані планували захоплення та вбивства політиків через їхні погляди на імміграцію.

Підозрювані нібито вважали, що міграційна політика ФРН призведе до збідніння країни, і почали створювати запас продуктів харчування та боєприпасів і планувати напади.

Видання відзначає, що політики у списку належали до широкого кола партій, включаючи консерваторів канцлера Ангели Меркель.

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