Полиция ФРГ во время обысков нашла перечень целей из 5000 фамилий - СМИ

Полиция Германии нашла списки с фамилиями 5000 человек, в том числе более 100 политиков, которые были потенциальными целями для нападений.
Об этом сообщает Die Welt.
Полиция провела рейды в домах и на рабочих местах двух подозреваемых в терроризме в восточногерманской земле Мекленбург-Передняя Померания еще на прошлой неделе, однако подробности стали известны только сейчас.
Издание, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что один из подозреваемых, бывший полицейский, которого отстранили от работы, использовал свой рабочий компьютер для поиска адресов политиков.
Ранее федеральная прокуратура заявила, что подозреваемые планировали захват и убийства политиков из-за их взглядов на иммиграцию.
Подозреваемые якобы считали, что миграционная политика ФРГ приведет к обеднению страны, и начали собирать запас продуктов питания и боеприпасов и планировать нападения.
Издание отмечает, что политики в списке принадлежали к широкому кругу партий, включая консерваторов канцлера Ангелы Меркель.