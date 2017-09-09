Полиция ФРГ во время обысков нашла перечень целей из 5000 фамилий - СМИ

Суббота, 09 сентября 2017, 10:21

Полиция Германии нашла списки с фамилиями 5000 человек, в том числе более 100 политиков, которые были потенциальными целями для нападений.

Об этом сообщает Die Welt.

Полиция провела рейды в домах и на рабочих местах двух подозреваемых в терроризме в восточногерманской земле Мекленбург-Передняя Померания еще на прошлой неделе, однако подробности стали известны только сейчас.

Издание, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что один из подозреваемых, бывший полицейский, которого отстранили от работы, использовал свой рабочий компьютер для поиска адресов политиков.

Ранее федеральная прокуратура заявила, что подозреваемые планировали захват и убийства политиков из-за их взглядов на иммиграцию.

Подозреваемые якобы считали, что миграционная политика ФРГ приведет к обеднению страны, и начали собирать запас продуктов питания и боеприпасов и планировать нападения.

Издание отмечает, что политики в списке принадлежали к широкому кругу партий, включая консерваторов канцлера Ангелы Меркель.