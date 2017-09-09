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Українка стала сенатором американського штату Індіана від республіканців

Субота, 09 вересня 2017, 10:36
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Американку українського походження Вікторію Спартц обрали новим сенатором американського штату Індіана.

Про це повідомляє WTHR.

Спартц замінить на посаді, яку вона займатиме до 2020 року, 72-річного сенатора Люка Кенлі, який йде на пенсію.

Вона перемогла шістьох інших кандидатів, включно із Деном Шмідтом, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меган Уайлз, президента ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримав Кенлі.

Вікторія Спартц 

Вікторія Спартц переїхала до США 17 років тому. Вона отримала диплом магістра Університету Індіани і тепер там викладає, але планує піти з посади, щоб уникнути конфлікту інтересів.  Спартц очолює осередок Республіканської партії округу Гамільтон.

Спартц віддала належне  американцям за надану можливість. "Сильні та розумні американці зробили мене сильною американською жінкою. Наш час приймати свободу і передавати його іншим поколінням", - сказала вона.

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