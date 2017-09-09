Украинка стала сенатором американского штата Индиана от республиканцев

Суббота, 09 сентября 2017, 10:36

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Американку украинского происхождения Викторию Спартц избрали новым сенатором американского штата Индиана.

Об этом сообщает WTHR.

Спартц заменит на должности, которую она будет занимать до 2020 года, 72-летнего сенатора Люка Кенли, который уходит на пенсию.

Она победила шестерых других кандидатов, включая Дэна Шмидта, который ранее работал с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддержал Кенли.

Виктория Спартц

Виктория Спартц переехала в США 17 лет назад. Она получила диплом магистра Университета Индианы и теперь там преподает, но планирует уйти с должности, чтобы избежать конфликта интересов. Спартц возглавляет ячейку Республиканской партии округа Гамильтон.

Спартц отдала должное американцам за предоставленную возможность. "Сильные и умные американцы сделали меня сильной американской женщиной. Наше время принимать свободу и передавать его другим поколениям", - сказала она.