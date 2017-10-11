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У Греції схвалили закон, який полегшує зміну юридичної статі

Середа, 11 жовтня 2017, 09:30
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Парламент Греції затвердив новий закон, який полегшить зміну юридичної статі.

Про це повідомляє BBC.

Законопроект схвалили 171 голосом в 300-місному парламенті Греції. Документ знімає медичні вимоги з процесу зміни юридичної статі.

Тепер громадяни старші 15 років зможуть змінити свою юридичну стать після рішення суду, і для цього від них не вимагатимуть проходження медичної операції.

Згідно зі старим законом, ті, хто хотів змінити свою стать в офіційних документах, повинні були пройти операцію зі зміни статі і медичні тести.

Старий закон критикували правозахисні організації та активісти ЛГБТ. ILGA-Europe, група із захисту прав ЛГБТ, описала його як "застарілу і гнітючу практику".

Грецька православна церква розкритикувала новий закон і заявила, що депутати нестимуть за нього відповідальність.

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