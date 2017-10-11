Посольство Литви в Києві опинилося "в облозі" через будівельні роботи

Середа, 11 жовтня 2017, 12:58

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Посольство Литви у Києві опинилося у фактичній "облозі" через будівельні роботи, які ведуться поблизу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило саме диппредставництво, описавши ситуацію в гумористичному ролику.

Будівельні роботи поблизу розташованого в Печерському районі Києва посольства тривають уже близько року, однак останнім часом ситуація погіршилася.

"Якщо ви хочете завітати до посольства Литви на вулиці Буслівській у Києві, це буде непросто", - стверджують у диппредставництві.

У ролику зазначається, що через вулицю Правобережна до посольства дістатися неможливо – єдиний прохід через двір наразі перекопаний. З іншого боку на вулиці Соловцова прохід теж ускладнений через гори сміття, яке не вивозиться.

Загалом у районі посольства ведуться три будівництва одночасно, і це практично унеможливлює проїзд найближчими вулицями.

"Здається, без гумових чобіт і гарного настрою до нас не дійти", - підсумовують у диппредставництві.