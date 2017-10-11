ЄС запросив Лукашенка в Брюссель на саміт "Східного партнерства"

Середа, 11 жовтня 2017, 15:44

ЄС запросив президента Білорусі Александра Лукашенка на саміт Східного Партнерства у Брюсселі 24 листопада.

Якщо глава Білорусі прийме запрошення, це буде перший візит до європейської столиці людини, яку досі часто називають "останнім диктатором" Європи, повідомляє EUobserver.

Прес-секретар глави Європейської ради Дональда Туска підтвердив виданню у вівторок, що "Білорусь була запрошена для участі в саміті "Східного партнерства" в Брюсселі так само, як і інші країни-партнери".

"Хто буде представляти Білорусь на саміті, це питання до Мінська", - сказав він.

Саміти "Східного партнерства" проводяться раз на два роки і призначені для налагодження більш тісних відносин ЄС з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Білорусь зазвичай бере участь у самітах на рівні міністра закордонних справ.

Але офіційний представник ЄС зазначив, що в лютому з Лукашенка та ще 169 інших білорусів було знято візові санкції. За словами чиновника, це було зроблено "на тлі кроків, зроблених Білоруссю протягом попередніх двох років, які сприяли поліпшенню відносин між ЄС та Білоруссю".

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Лукашенко вирішить, чи приїжджати йому у Брюссель, у свій час, але спершу він очікує, що високопоставлені чиновники ЄС приїдуть до нього в Мінськ.

Запрошення Лукашенка на саміт викликало неоднозначну реакцію серед європейських політиків. Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс назвав запрошення "скандальним", адже в Білорусі продовжується тиск на опозиційних активістів.

Неназваний дипломат ЄС висловив занепокоєння, що приїзд "диктатора" до Брюсселя відверне увагу від лідерів України, Молдови та Грузії, які насправді прагнуть зближення з ЄС.

"Весь саміт перетвориться на шоу Лукашенка", - сказав він.