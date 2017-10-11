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Ар'єв сподівається, що до повернення РФ у Страсбург справа не дійде

Середа, 11 жовтня 2017, 21:35
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Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв сподівається, що наслідком затвердженої Асамблеєю резолюції не стане скасування санкцій проти делегації РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В ПАРЄ ухвалили одну неприємненьку резолюцію, яка в теорії може відкрити дорогу до змін в регламент, щоб повернути РФ. А може і не відкрити. Але ми, грузини і північні країни були проти", - написав він.

Йдеться про схвалену ПАРЄ резолюцію, яка має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

За його словами, резолюція пройшла лише тому, що документи із загальними речами в Асамблеї проходять значно легше, ніж з конкретикою.

"І якщо в майбутньому делегатам запропонують затвердити механізм, який стане реальною дорожньою картою для безаппеляційного повернення РФ, то це в ПАРЄ буде сприйнято зовсім-зовсім інакше. Ну і в політкомі (Олексій) Гончаренко і (Павло) Унгурян провели поправку, в якій залучення до спільної роботи в Асамблеї має базуватися на обов‘язках і виконанні резолюцій. А РФ поки жодної не виконала", - заявив він.

"Єдиним механізмом повернення РФ є зміни до регламенту. Цілком конкретні зміни, не загальні фрази. І досі про це мова не йшла", - додав він.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди": "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

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