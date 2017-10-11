Росія погодилася домовлятися із ПАРЄ про своє повернення без санкцій

Середа, 11 жовтня 2017, 21:02

У Росії заявили, що проведуть у Санкт-Петербурзі переговори з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, під час яких буде заявлено про бажання повноцінного повернення у ПАРЄ.

Про це повідомила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

За її словами, переговори пройдуть на полях 137-ї асамблеї Міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі.

"Ми раді, що делегація ПАРЄ приїжджає. Природно, у нас будуть контакти, переговори", - сказала Матвієнко.

"Природно, ми проведемо переговори, ми ще раз висловимо свою зацікавленість бути повноцінними членами Ради Європи, а не ущемленими", - зазначила вона.

Як відомо, ще в квітні 2014 року ПАРЄ наклала на РФ санкції, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Нагадаємо, 11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди": "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".