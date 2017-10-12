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Лідер Scooter вилетів з журі телешоу після протесту України – посол

Четвер, 12 жовтня 2017, 11:09
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Вокаліст німецької групи Scooter Ейч Пі Бакстер вилетів зі складу журі німецького телешоу після протесту українського дипломата через відвідування музикантом окупованого Росією Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Святкуєм естрадно-дипломатичну перемогу у ФРН! Після нашого протесту кримський вояжер H.P.Baxxter зі "Скутера" вилетів із жюрі #DSDS!" - написав він.

Нагадаємо, посол України Андрій Мельник зустрічався з менеджером гурту у Гамбурзі, щоб відмовити Scooter від виступу в анексованому Криму. Заступник генпрокурора України Євген Єнін раніше заявляв, що музикантам гурту загрожує до 8 років ув’язнення у разі приїзду в Крим в обхід українського законодавства.

Плани гурту відвідати окупований Крим розкритикувала депутат Європарламенту Ребекка Гармс.

Попри застороги, гурт Scooter таки прибув  до анексованого Криму. 

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