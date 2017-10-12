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Лидер Scooter вылетел из жюри телешоу после протеста Украины – посол

Четверг, 12 октября 2017, 11:09
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Вокалист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер вылетел из состава жюри немецкого телешоу после протеста украинского дипломата из-за посещения музыкантом оккупированного Россией Крыма.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Празднуем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер H.P.Baxxter из "Скутера" вылетел из жюри #DSDS!" - написал он.

Напомним, посол Украины Андрей Мельник встречался с менеджером группы в Гамбурге, чтобы отговорить Scooter от выступления в аннексированном Крыму. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что музыкантам группы грозит до 8 лет заключения в случае приезда в Крым в обход украинского законодательства.

Планы группы посетить оккупированный Крым раскритиковала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Несмотря на предостережения, группа Scooter все-таки прибыла в Крым.

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