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ПАРЄ: противники навчання українською просять не вважати їх "агентами Путіна"

Четвер, 12 жовтня 2017, 14:14
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Депутати від Угорщини та Румунії, які домоглися ухвалення критичної до України резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, пояснили, що це не є доказом їх проросійськості.

Про це вони заявили під час дебатів у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Депутати обурилися через те, що їхню позицію часом некоректно, на їхній погляд, трактують в Україні. 

"Представники меншин, які підтримують європейський шлях, були перетворені на агентів Путіна", - заявив румун Тітус Корлацян, який виступав на дебатах від імені соціалістів – другої за чисельністю політичної групи ПАРЄ.

"Ви надто активно асоціюєте це з Росією, кидаючи все в один котел. Це простий шлях, але не надто правильний", - доповнив його румунський депутат угорського походження Атілла Короді. Він також закликав Київ не псувати відносини з сусідами: "Тиск на меншини нічого доброго вам не дає. Добросусідські зв’язки з Угорщиною, Румунією, Польщею – необхідні. Якщо ви будете підривати мости, це вашій країні не допоможе".

Депутатів окремо обурив виступ українського нардепа Костянтина Усова, який заявив, що він є одним з авторів поточної редакції ст.7 закону "Про освіту", я також зазначив, що нинішній стан вивчення української у місцях компактного проживання меншин становить загрозу нацбезпеці.

"Хто представляє російські інтереси? Ми? Це жарт? Чи ті, хто підготував цю поправку? Пане Усов, може, ви є агентом Кремля? З вашої промови це дуже схоже", - заявив керівник угорської делегації в ПАРЄ Золт Немет.

"Закон про освіту спрямований на викорінення меншин. Це стосується не лише росіян, хоча на сході вони – не меншість, а більшість. Це стосується меншин тих країн, які підтримують вашу територіальну цілісність. Ми лишаємося вашими друзями, але не розуміємо, нащо ви псуєте відносини зі своїми західними друзями?" - емоційно звернувся до асамблеї угорський парламентар.

Як повідомляла "Європейська правда", за підсумками ПАРЄ ухвалила рішення про освіту мовами меншин в Україні.

Детальніше про конфлікт навколо освітнього закону читайте в статті " Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України".

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