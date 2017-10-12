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ПАСЕ: противники обучения на украинском просят не считать их "агентами Путина"

Четверг, 12 октября 2017, 14:14
Версия для печати Комментарии

Депутаты от Венгрии и Румынии, которые добились принятия критичной по отношению к ​​Украине резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, объяснили, что это не является доказательством их пророссийскости.

Об этом они заявили в ходе дебатов в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Депутаты возмутились тем, что их позицию некорректно, на их взгляд, трактуют в Украине.

"Представителей меньшинств, которые поддерживают европейский путь, превратили в агентов Путина", - заявил румын Титус Корлацян, который выступал на дебатах от социалистов - второй по численности политической группы ПАСЕ.

 "Вы слишком активно ассоциируете это с Россией, бросая все в один котел. Это простой путь, но не слишком правильный", - дополнил его румынский депутат венгерского происхождения Атилла Короди. Он также призвал Киев не портить отношения с соседями: "Давление на меньшинства ничего хорошего вам не дает. Добрососедские связи с Венгрией, Румынией, Польшей необходимы. Если вы будете взрывать мосты, это вашей стране не поможет".

Депутатов отдельно возмутило выступление украинского нардепа Константина Усова, который заявил, что он является одним из авторов текущей редакции ст. 7 закона "Об образовании", а также отметил, что нынешнее состояние изучения украинского языка в местах компактного проживания меньшинств представляет угрозу для нацбезопасности.

"Кто представляет российские интересы? Мы? Это шутка? Или это те, кто подготовил эту поправку? Господин Усов, может, это вы агент Кремля? По вашей речи это очень похоже", - заявил руководитель венгерской делегации в ПАСЕ Золт Немет.

"Закон об образовании направлен на искоренение меньшинств. Это касается не только россиян, хотя на востоке они - не меньшинство, а большинство. Это касается меньшинств тех стран, которые поддерживают вашу территориальную целостность. Мы остаемся вашими друзьями, но не понимаем, зачем вы портите отношения со своими западными друзьями?" - эмоционально обратился к ассамблее венгерский парламентарий.

Как сообщала "Европейская правда", ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статье "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины".

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