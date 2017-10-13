На виставці у Франкфурті грузинські видавці влаштували акцію проти РФ

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 18:23

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На книжковій виставці у Франкфурті видавці з Грузії влаштували акцію протесту біля російського стенду.

Про це повідомила співзасновник проекту "Читомо" Ірина Батуревич на сторінці у Facebook.

Грузинські видавці тримають в руках плакати із написом англійської мовою "Зупиніть Росію" та "Росія – окупант". Зазначається, що вони спланували цю акцію без погодження з чиновниками.

Також повідомляється, що російський стенд "Read Russia", який знаходиться поруч з грузинським, по периметру охороняє поліція, але видавці просто відмежувалися мотузками і тримають плакати.

Грузія стане почесним гостем Франкфуртської книжкової виставки в 2018 році.