Знайти
АКТУАЛЬНО

Іспанія розглядає можливість внесення змін до Конституції для виходу з кризи

Стало відомо, як сформулюють європейські прагнення України у декларації саміту СхП

Нідерланди хочуть скасувати закон про референдум, за яким голосували проти асоціації України

Данія продовжила прикордонний контроль до травня 2018 року

Польща відбила третю кібератаку росіян – міністр оборони

Ключові союзники закликали Пучдемона проголосити повну незалежність Каталонії

Бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ провалився – Ар'єв






На виставці у Франкфурті грузинські видавці влаштували акцію проти РФ

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 18:23
фото
Версія для друку Коментарі

На книжковій виставці у Франкфурті видавці з Грузії влаштували акцію протесту біля російського стенду.

Про це повідомила співзасновник проекту "Читомо" Ірина Батуревич на сторінці у Facebook.

Грузинські видавці тримають в руках плакати із написом англійської мовою "Зупиніть Росію" та "Росія – окупант". Зазначається, що вони спланували цю акцію без погодження з чиновниками.

 

Також повідомляється, що російський стенд "Read Russia", який знаходиться поруч з грузинським, по периметру охороняє поліція, але видавці просто відмежувалися мотузками і тримають плакати.

Грузія стане почесним гостем Франкфуртської книжкової виставки в 2018 році.

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:54
Юнкер: Незалежність Каталонії може призвести до розколу по всьому ЄС
19:24
Сенатор США: Трамп не планує розривати ядерну угоду з Іраном
18:38
Норвегія відправить бронетанковий батальйон близько до кордону з Росією
18:34
Україна подала третій позов проти РФ в СОТ щодо обмежень імпорту
18:23
фото
На виставці у Франкфурті грузинські видавці влаштували акцію проти РФ
18:06
Лідери "Вишеграду" скаржаться на різну якість однакових продуктів у ЄС
17:56
Іспанія розглядає можливість внесення змін до Конституції для виходу з кризи
17:31
Експерти з ЄС передаватимуть досвід новому Верховному cуду України
17:19
Польща відбила третю кібератаку росіян – міністр оборони
17:04
Стало відомо, як сформулюють європейські прагнення України у декларації саміту СхП
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  