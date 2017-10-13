На выставке во Франкфурте грузинские издатели устроили акцию против РФ

Пятница, 13 октября 2017, 18:23

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На книжной выставке во Франкфурте издатели из Грузии устроили акцию протеста у российского стенда.

Об этом сообщила соучредитель проекта "Читомо" Ирина Батуревич на странице в Facebook.

Грузинские издатели держат в руках плакаты с надписью на английском языке "Остановите Россию" и "Россия - оккупант". Отмечается, что они спланировали эту акцию без согласования с чиновниками.

Также сообщается, что российский стенд "Read Russia", который находится рядом с грузинским, по периметру охраняет полиция, но издатели просто отмежевались веревками и держат плакаты.

Грузия станет почетным гостем Франкфуртской книжной выставки в 2018 году.