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Україна подала третій позов проти РФ в СОТ щодо обмежень імпорту

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 18:34
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Україна подала новий позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо обмеження імпорту продовольчої і промислової продукції.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

Протягом 2013-2015 років Росія запровадила низку заходів, спрямованих на обмеження імпорту соків, пива, кондитерської продукції, шпалер походженням з України. Як наслідок, експорт продукції до РФ, на традиційний ринок, фактично припинився.

"Тому, Україна сьогодні направила вимогу про проведення консультацій з Російською Федерацією стосовно обмежувальних заходів щодо імпорту соків, пива та пивних напоїв, кондитерських виробів, шпалер. Це вже третя справа проти Росії в СОТ", - зазначила Микольська.

У Мінекономрозвитку повідомили, що  експорт соків впав з $72 млн у 2013 р. (за рік до введення заборони) до всього $400 тисячза перше півріччя 2017 р.; пива – з майже $400 тис. у 2013 р. до $0,4 тис. у 2015 р., наразі торгівля не ведеться; кондитерської продукції - з $482 млн у 2013 році до $663 тис. у першому півріччі 2017 р.; шпалер (обмеження запроваджені у квітні 2015 року, експорт скоротився з $201 млн у 2014 р. до $66 млн у 2015 р. та до $26,6 млн за перше півріччя 2017 року).

Згідно із встановленою процедурою Російська Федерація повинна протягом 10 днів направити відповідь на отриману вимогу про проведення консультацій, підтвердивши готовність вступити у консультації в рамках зазначеної справи. Після отримання згоди Російської Федерації буде узгоджено дату та місце проведення консультацій.

Дана справа стане першою в Органі врегулювання суперечок СОТ, коли оскаржуються положення Угоди про спрощення процедур торгівлі.

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