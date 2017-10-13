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Украина подала третий иск против РФ в ВТО из-за ограничений импорта

Пятница, 13 октября 2017, 18:34
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Украина подала новый иск против РФ во Всемирную организацию торговки из-за ограничений импорта продовольственной и промышленной продукции.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

В течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Как следствие, экспорт продукции в РФ, на традиционный рынок, фактически прекратился.

"Поэтому, Украина сегодня направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев. Это уже третье дело против России в ВТО", - отметила Микольская.

В Минэкономразвития сообщили, что экспорт соков упал с $72 млн в 2013 году (за год до введения запрета) до всего $400 тисяч за первое полугодие 2017 года; пива - с почти $400 тыс. в 2013 до $0,4 тыс. в 2015, сейчас торговля не ведется; кондитерской продукции - с $482 млн в 2013 году до $663 тыс. в первом полугодии 2017 г; обоев (ограничения введены в апреле 2015 года, экспорт сократился с $201 млн в 2014 до $66 млн в 2015 и до $26,6 млн за первое полугодие 2017 года).

Согласно установленной процедуре Российская Федерация должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия Российской Федерации будет согласована дата и место проведения консультаций.

Данное дело станет первым в Органах урегулирования споров ВТО, когда оспариваются положения Соглашения об упрощении процедур торговли.

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