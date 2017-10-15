В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

Неділя, 15 жовтня 2017, 10:14

У Австрії 15 жовтня 2017 року розпочалися дострокові вибори до парламенту, фаворитом на яких вважається консервативна "Австрійська народна партія" (АНП) на чолі з чинним міністром закордонних справ Себастіаном Курцем.

За інформацією австрійського видання Kurier, в 6.00 ранку (за місцевим часом) відкрилися виборчі дільниці для голосування на парламентських виборах.

Перші підрахунки результатів виборів очікуються незабаром після проведення голосування, яке завершиться в 17.00 (за місцевим часом)

Повідомляється, що близько 6.4 мільйона австрійців мають право голосу.

Очікується, що Австрійська народна партія (АНП), яку очолює чинний міністр закордонних справ Себастіан Курц отримає понад 30 відсотків голосів.

За даними соціологічних опитувань, ультраправа "Партія свободи" (FPÖ) та Соціал-демократична партія (SPÖ) під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна конкурують за друге місце.

Вважається, що ультраправа "Партія свободи" має шанс приєднатися до наступної урядової коаліції. Як відомо, питання міграції - головна тема в кампанії партії.

Нагадаємо, вибори в нижню палату австрійського парламенту були призначені на 15 жовтня достроково, тому що в травні поточного року розпалася урядова коаліція у складі "Соціал-демократичної партії" та "Австрійської народної партії".