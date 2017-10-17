Лісові пожежі в Португалії та Іспанії забрали життя 39 людей

Вівторок, 17 жовтня 2017, 09:01

Внаслідок лісових пожеж, які спалахнули цими вихідними, у Португалії та Іспанії загинули вже 39 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Португальська влада у понеділок повідомила про загибель 35 людей, серед померлих – одномісячна дитина.

Прес-секретар Агентства цивільного захисту Патриція Гаспар заявила, що число загиблих ще може зрости. За її словами, 56 людей отримали поранення, 16 з них - важкі. Дев'ять осіб пропали безвісти.

Широкомасштабні лісові пожежі спалахують у Португалії щоліта. За словами чиновників, більшість пожеж – навмисні. Вони швидко поширюються через погане ведення лісового господарства.

Португальські аварійні служби в неділю зафіксували 523 лісових пожежі - найбільше число за один день в цьому році.

У сусідній Іспанії пожежі забрали життя не менше чотирьох осіб і спричинили евакуацію тисяч людей в північно-західному регіоні Галісія.

Іспанська влада впевнена, що пожежі були викликані паліями. "Те, що ми бачимо тут, не відбувається випадково", - заявив прем'єр-міністр Маріано Рахой під час візиту до Галісії.

Рівень смертності внаслідок пожеж у 2017 році – рекордний для Португалії. Влітку у цьогорічних пожежах в Португалії загинули понад 60 людей і понад сотня отримали поранення.