57% європейців позитивно налаштовані щодо ЄС – кращий показник з 2009 року

Середа, 18 жовтня 2017, 11:41

Більшість європейців позитивно ставляться до ЄС і переконані, що членство у блоці позитивно впливає на їх країни.

Такими є результати опитування Європарламенту Parlemeter, повідомляє видання New Europe.

Так, у позитивному впливі членства в ЄС на свої країни впевнені 64% громадян країн Євросоюзу – це на 4 процентні пункти більше в порівнянні з 2016 роком.

57% опитаних вважають членство в ЄС позитивною річчю, а 47% вважають, що їх голос враховується євро інституціями. Зазначається, що це найкращі показники з 2009 року.

"Результат дослідження дуже позитивний і надихаючий. Він показує, що довіра до наших інституцій і роботи продовжує зростати і ми лишаємо позаду кризи останніх років" - сказав президент Європарламенту Антоніо Таяні.

Позитивне ставлення до Європарламенту у 33% європейців, 42% ставляться нейтрально і 21% - негативно.

Понад половина (55%) зацікавлені темою наступних виборів до Європарламенту у 2019 році, а 47% вважають, що ЄП у майбутньому повинен відігравати більшу роль.

В опитуванні Європарламенту взяли участь майже 28 тисяч громадян у 28 країнах-членах ЄС.