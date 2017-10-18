57% европейцев положительно настроены к ЕС – лучший показатель с 2009 года

Среда, 18 октября 2017, 11:41

Большинство европейцев положительно относятся к ЕС и убеждены, что членство в блоке положительно влияет на их страны.

Таковы результаты опроса Европарламента Parlemeter, сообщает издание New Europe.

Так, в положительном влиянии членства в ЕС на свои страны уверены 64% граждан стран Евросоюза – это на 4 процентных пункта больше по сравнению с 2016 годом.

57% опрошенных считают членство в ЕС положительной вещью, а 47% считают, что их голос учитывается евроинститутами. Отмечается, что это лучшие показатели с 2009 года.

"Результат исследования очень позитивный и вдохновляющий. Он показывает, что доверие к нашим институциям и работы продолжает расти и мы оставляем позади кризиса последних лет" - сказал президент Европарламента Антонио Таяни.

Позитивное отношение к Европарламенту в 33% европейцев, 42% относятся нейтрально и 21% - отрицательно.

Более половины (55%) заинтересованы темой следующих выборов в Европарламент в 2019 году, а 47% считают, что ЕП в будущем должен играть большую роль.

В опросе Европарламента приняли участие почти 28 тысяч граждан в 28 странах-членах ЕС.