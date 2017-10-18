Найти
АКТУАЛЬНО

Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за рекордных лесных пожаров

СNN показала руины "столицы" ИГИЛ в Сирии с беспилотника

"Укрзализныця" с декабря запускает новый поезд в Польшу

В Каталонии сотни тысяч людей выступили против арестов общественных лидеров

Нидерланды получили от Грузии ракету "Бук" для расследования катастрофы MH17

Президент Хорватии едет в Москву - первый за год визит лидера страны ЕС

КС Молдовы: если Додон не выполняет обязанности, можно назначить "временного президента"






57% европейцев положительно настроены к ЕС – лучший показатель с 2009 года

Среда, 18 октября 2017, 11:41
Версия для печати Комментарии

Большинство европейцев положительно относятся к ЕС и убеждены, что членство в блоке положительно влияет на их страны.

Таковы результаты опроса Европарламента Parlemeter, сообщает издание New Europe.

Так, в положительном влиянии членства в ЕС на свои страны уверены 64% граждан стран Евросоюза – это на 4 процентных пункта больше по сравнению с 2016 годом.

57% опрошенных считают членство в ЕС положительной вещью, а 47% считают, что их голос учитывается евроинститутами. Отмечается, что это лучшие показатели с 2009 года.

"Результат исследования очень позитивный и вдохновляющий. Он показывает, что доверие к нашим институциям и работы продолжает расти и мы оставляем позади кризиса последних лет" - сказал президент Европарламента Антонио Таяни.

Позитивное отношение к Европарламенту в 33% европейцев, 42% относятся нейтрально и 21% - отрицательно.

Более половины (55%) заинтересованы темой следующих выборов в Европарламент в 2019 году, а 47% считают, что ЕП в будущем должен играть большую роль.

В опросе Европарламента приняли участие почти 28 тысяч граждан в 28 странах-членах ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06
Парламент Республики Сербской принял резолюцию против членства в НАТО
12:58
Гавайский суд заблокировал новый миграционный указ Трампа
12:56
В Греции оппозиция раскритиковала планы модернизировать F-16 в США за $2,4 млрд
12:22
Иракские силы взяли под контроль курдские районы в провинции Ниневия
12:00
Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за рекордных лесных пожаров
11:57
РФ готовится ответить на санкции США ограничением сотрудничества в космосе – СМИ
11:41
57% европейцев положительно настроены к ЕС – лучший показатель с 2009 года
11:22
СNN показала руины "столицы" ИГИЛ в Сирии с беспилотника
10:52
США за $2,4 млрд намерены взяться за модернизацию греческих истребителей
10:49
Лидер оппозиции Мальты требует отставки премьера после убийства журналистки
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Chatham House

Битва за Украину: детально о реформах и провалах в строительстве нового государства

Когда мы говорим о борьбе, это касается также внутренних реформ. В этом тексте мы перечислили все значительные достижения Украины со времен евромайдана... Наряду с признанием достижений, не стоит забывать о тех сферах, где власть не оправдывает надежд народа...

Юрий Панченко, Европейская правда, Прага-Пардубице

Скандальный олигарх и друзья Путина: станет ли Чехия "слабым звеном" ЕС

Не начнется ли "европейский реванш" Путина с Чехии? Ответ на этот вопрос должны дать досрочные выборы, которые пройдут в ближайшие дни. Выборы, которые уже подарили много неприятных сюрпризов и уже могут считаться самыми скандальными и непредсказуемыми за всю новейшую историю страны.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  