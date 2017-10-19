Німеччина прагне якнайшвидшого рішення щодо затриманого в Україні німця

Четвер, 19 жовтня 2017, 08:40

Німеччина намагається вплинути на українські органи влади, аби якнайшвидше повернути до країни Кемаля К., затриманого у липні цього року в Києві за запитом Туреччини за лінією Інтерполу.

Про це в середу, 18 жовтня, у Берліні заявила журналістам речниця МЗС Німеччини Марія Адебар, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми дуже намагаємося вплинути на українські органи влади, щоб отримати швидке рішення в цьому випадку", - зазначила речниця німецького зовнішньополітичного відомства. Це робиться задля того, щоб "уможливити К. повернення до Німеччини", додала представниця МЗС.

Наразі громадянин ФРН Кемаль К. перебуває в Україні на волі. Про це Deutsche Welle повідомив український юрист Дмитро Моргун, який є захисником Кемаля К.

Адвокат зазначив, що його підзахисний був затриманий 23 липня в київському аеропорту "Жуляни", коли разом з дружиною-українкою прилетів до Києва у приватних справах. Він також не може залишити територію України до завершення екстрадиційної перевірки, яку здійснює українська прокуратура.

52-річний Кемаль К. має і турецьке, і німецьке громадянство. Туреччина стверджує, що чоловік причетний до двох вбивств, і домагається його екстрадиції.