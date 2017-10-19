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Германия хочет скорейшего решения в отношении задержанного в Украине немца

Четверг, 19 октября 2017, 08:40
Версия для печати Комментарии

Германия пытается повлиять на украинские органы власти, чтобы как можно быстрее вернуть в страну Кемаля К., задержанного в июле этого года в Киеве по запросу Турции по линии Интерпола.

Об этом в среду, 18 октября, в Берлине заявила журналистам пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар, сообщает Deutsche Welle.

"Мы очень стараемся повлиять на украинские органы власти, чтобы получить быстрое решение в этом случае", - отметила пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства. Это делается для того, чтобы "сделать возможным возвращения Кемаля К. в Германию", добавила представительница МИД.

Сейчас гражданин ФРГ Кемаль К. находится в Украине на свободе. Об этом Deutsche Welle сообщил украинский юрист Дмитрий Моргун, который является защитником Кемаля К.

Адвокат отметил, что его подзащитный был задержан 23 июля в киевском аэропорту "Жуляны", когда вместе с женой-украинкой прилетел в Киев по личным делам. Он также не может покинуть территорию Украины до завершения экстрадиционной проверки, которую проводит украинская прокуратура.

У 52-летний Кемаль К. есть и турецкое, и немецкое гражданство. Турция утверждает, что мужчина причастен к двум убийствам, и добивается его экстрадиции.

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