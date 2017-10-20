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Євросоюз скоротить фіндопомогу Туреччині на підготовку до вступу в ЄС

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 09:37
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Лідери ЄС домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, спрямовану на підготовку країни до вступу в Євросоюз.

Про це повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками першого дня саміту ЄС у Брюсселі, передає Associated Press.

Меркель підкреслила, що вона хоче продовжувати переговори з Туреччиною. Водночас вона заявила, що серед лідерів блоку немає єдності про те, щоб повністю припинити переговори про членство з Туреччиною, які тривають з 2005 року.

Виступаючи на саміті в Брюсселі, Меркель критикувала "абсолютно незадовільну ситуацію з правами людини" в Туреччині, але сказала, що не хоче "розривати мости" з країною-членом НАТО.

Меркель заявила, що вона та інші лідери ЄС провели дуже важливі переговори по Туреччині. Лідери домовилися, що Єврокомісія працюватиме над пропозиціями щодо скорочення фінансової допомоги Туреччині, спрямованої на підтримку країни в підготовці до членства в блоці

Нагадаємо, після місяців критики з боку ЄС на адресу Туреччини з приводу кричущих порушень прав людини за правління Ердогана канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти, що Туреччина не повинна стати членом ЄС.

У вересні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить перспективи приєднання Туреччини до ЄС у найближчому майбутньому.

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