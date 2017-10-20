Кількість загиблих у двох терактах в Афганістані зросла до 72

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 20:23

Щонайменше 72 людини, включаючи дітей, загинули в результаті двох сьогоднішніх терактів у шиїтських мечетях в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Перший напад стався у столиці Кабулі. Терорист зайшов до мечеті і підірвав вибуховий пристрій під час молитви.

В результаті вибуху в мечеті імама Замана загинули 39 людей, 45 отримали поранення.

Інший теракт стався в центральній провінції Гур, де смертник так само вчинив вибух у мечеті. Загинули 33 людини, понад 40 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напади, але нещодавно подібні теракти у шиїтських мечетях скоїли члени "Ісламської держави".

Останній напад на шиїтську мечеть в Кабулі стався 29 вересня, тоді загинули шість осіб.