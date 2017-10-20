Количество погибших в двух терактах в Афганистане возросло до 72

Пятница, 20 октября 2017, 20:23

По меньшей мере 72 человека, включая детей, погибли в результате двух сегодняшних терактов в шиитских мечетях в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

Первое нападение произошло в столице Кабуле. Террорист зашел в мечеть и подорвал взрывное устройство во время молитвы.

В результате взрыва в мечети имама Замана погибли 39 человек, 45 получили ранения.

Второй теракт произошел в центральной провинции Гур, где смертник также совершил взрыв в мечети. Погибли 33 человека, более 40 получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, но недавно подобные теракты в шиитских мечетях совершили члены "Исламского государства".

Последнее нападение на шиитскую мечеть в Кабуле произошло 29 сентября, тогда погибли шесть человек.