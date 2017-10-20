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Напад в торговому центрі в Польщі: поліція виключає версію теракту

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 20:44
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Поліція Польщі виключає терористичні або ідеологічні мотиви зловмисника, який напав з ножем на людей в торговому центрі міста Стальова Воля.

Про це заявив начальник регіональної поліції Кшиштоф Побута, повідомляє TVN24.

"Ми можемо сміливо сказати, що напад не був скоєний з терористичних або ідеологічних мотивів", - заявив Побута.

Поліція також підтвердила, що нападником виявився 27-річний місцевий житель Сталова Воля, поляк по національності. Побута сказав, що затриманий не міг пояснити, чому він поводився таким чином.

нападника затримали на місці

"Я думаю, що ця людина перебуває в стані депресії і, отже, це стало мотивом його вчинку. Він сказав, що перебуває в складній ситуації, що для нього це був важкий день", - додав він.

За останньою інформацією, в результаті напади поранення отримали 10 людей, одна з поранених померла у лікарні. Відомо також про двох людей у критичному стані.

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