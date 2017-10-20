Нападение в торговом центре в Польше: полиция исключает версию теракта

Пятница, 20 октября 2017, 20:44

Полиция Польши исключает террористические или идеологические мотивы злоумышленника, напавшего с ножом на людей в торговом центре города Сталева Воля.

Об этом заявил начальник региональной полиции Кшиштоф Побута, сообщает TVN24.

"Мы можем сказать, что атака была совершена не из террористичских и не из идеологических мотивов", - заявил Побута.

Полиция также подтвердила, что нападавшим оказался 27-летний местный житель, поляк по национальности. Побута сказал, что задержанный не мог объяснить, почему он вел себя таким образом.

нападавшего задержали на месте

"Я думаю, что этот человек находится в состоянии депрессии и, следовательно, это стало мотивом его поступка. Он сказал, что находится в сложной ситуации, для него это был тяжелый день", - добавил он.

По последней информации, в результате нападения ранения получили 10 человек, одна из раненых скончалась в больнице. Известно также о двух людях в критическом состоянии.