Німеччина виплачує за кордон пенсії майже двом мільйонам громадян

Субота, 21 жовтня 2017, 15:47

Минулого року німецьку пенсію за кордоном отримали 1,76 мільйона людей.

За даними, оприлюдненими з посиланням на фонд пенсійного забезпечення виданням Rheinische Post, це становить сім відсотків усіх пенсійних виплат країни, інформує DW.

За наведеними даними, у 1990 році виплати за кордоном з Німеччини отримували 780 тисяч громадян.

Вказується, що сума виплачених пенсій також зростає. Минулого року загалом пенсіонери, які мешкають за кордоном, отримали 6,4 мільярда євро, тоді як 11 років тому виплати становили 4,4 мільярда євро.

Більшість людей, які отримують пенсії з Німеччини, проживають в Італії - 373 тисячі. На другому місці пенсіонери в Іспанії, на третьому - в Греції.

Зростання числа пенсіонерів, які проживають за кордоном, пов'язано з міграцією робочої сили, переважно з Італії, Іспанії, Греції, колишньої Югославії та Туреччини у 1960-1970 роках, які сплачували пенсійні внески в Німеччині.

Нині більшість людей, які отримують виплати (87%), є іноземними громадянами, решта – 13%- німці, які проживають за кордоном.