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Германия выплачивает за границу пенсии почти двум миллионам граждан

Суббота, 21 октября 2017, 15:47
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В прошлом году немецкую пенсию за рубежом получили 1,76 миллиона человек.

По данным, обнародованным со ссылкой на фонд пенсионного обеспечения изданием Rheinische Post, это составляет семь процентов всех пенсионных выплат страны, информирует DW.

По приведенным данным, в 1990 году выплаты за рубежом из Германии получали 780 тысяч граждан.

Указывается, что сумма выплаченных пенсий также растет. В прошлом году в целом пенсионеры, проживающие за рубежом, получили 6,4 миллиарда евро, тогда как 11 лет назад выплаты составляли 4,4 миллиарда евро.

Большинство людей, которые получают пенсии из Германии, проживают в Италии - 373 тысяч. На втором месте пенсионеры в Испании, на третьем - в Греции.

Рост числа пенсионеров, проживающих за рубежом, связан с миграцией рабочей силы, преимущественно из Италии, Испании, Греции, бывшей Югославии и Турции в 1960-1970 годах, которые платили пенсионные взносы в Германии.

Сейчас большинство людей, которые получают выплаты (87%), являются иностранными гражданами, остальные - 13% - немцы, проживающие за рубежом.

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