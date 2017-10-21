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Вибори в Чехії: партія влади впала на 6 місце, третє місце – у Партії піратів

Субота, 21 жовтня 2017, 20:34
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Підрахунок голосів на виборах в Чехії свідчить про карколомне падіння рейтингу правлячої соціал-демократичної партії.

Про це повідомляє портал статистичного відомства Чехії, який публікує попередні результати виборів.

Після підрахунку 99,95% голосів соціал-демократи посідають шосте місце із результатом 7,27%. На попередніх виборах їх рейтинг перевищував 20%.

Як і повідомляла Європейська правда, лідером перегонів лишається партія ANO,  заснована одним із найбагатших людей Чехії та колишнім міністром фінансів Андрієм Бабішем. Її рейтинг – 29,64%.

На другому місці (11,31%) – ODS, що декларує євроскептицизм в якості своєї ідеології.

Три подальші партії у рейтингу примітні тим, що їх члени не приховують проросійської спрямованості.

Третє місце за підсумками перегонів посіла Партія піратів Чехії (10,79%), що виступає проти обмеження громадянських прав. Серед пунктів їх програми – боротьба за вільніший доступ до інформації, за легалізацію легких наркотиків, проти засобів моніторингу за громадянами тощо. Окремі провідні члени партії мають відкрито проросійські погляди, зокрема – у питанні Донбасу.

На четвертому місці – праворадикальна SPD (10,67%), що не приховує зв'язків з РФ та, як стверджують чеські політичні оглядачі, має російське фінансування.

П'ята – комуністична партія Чехії (7,77%). Чеські комуністи є опонентами України – зокрема, вони тривалий час блокували ратифікацію Угоди про асоціацію.

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