Найти
АКТУАЛЬНО

Чешские власти проиграли выборы, победители - популисты и друзья Путина

Прогнозы отдают победу на выборах в Чехии партии миллиардера Бабиша

Мадрид хочет отстранить правительство Каталонии и провести в автономии выборы

В Вене полиция штурмовала магазин игрушек из-за человека в костюме "ниндзя"

Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов

Мужчина с ножом напал на людей в Мюнхене, много раненых

Мадрид может отстранить региональное правительство Каталонии - СМИ






Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов

Суббота, 21 октября 2017, 20:34
Версия для печати Комментарии

Подсчет голосов на выборах в Чехии свидетельствует о резком падении рейтинга правящей Социал-демократической партии.

Об этом сообщает портал статистического ведомства Чехии, который публикует предварительные результаты выборов.

После подсчета 99,95% голосов социал-демократы занимают шестое место с результатом 7,27%. На предыдущих выборах их рейтинг превышал 20%.

Как сообщала Европейская правда, лидером гонки остается партия ANO, основанная одним из самых богатых людей Чехии и бывшим министром финансов Андреем Бабишем. Ее рейтинг – 29,64%.

На втором месте (11,31%) – ODS, которая декларирует евроскептицизм в качестве своей идеологии.

Три последующие партии в рейтинге примечательны тем, что их члены не скрывают пророссийской направленности.

Третье место по итогам гонки заняла Партия пиратов Чехии (10,79%), выступающая против ограничения гражданских прав. Среди пунктов их программы – борьба за более свободный доступ к информации, за легализацию легких наркотиков, против средств мониторинга за гражданами и тому подобное. Отдельные ведущие члены партии имеют открыто пророссийские взгляды, в частности – касательно Донбасса.

На четвертом месте – праворадикальная SPD (10,67%), которая не скрывает связей с РФ и, как утверждают чешские политические обозреватели, имеет российское финансирование.

Пятая – коммунистическая партия Чехии (7,77%). Чешские коммунисты являются оппонентами Украины – в частности, они длительное время блокировали ратификацию Соглашения об ассоциации.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:34
Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов
18:06
обновлено
Чешские власти проиграли выборы, победители - популисты и друзья Путина
17:46
Мэр Барселоны считает планы Мадрида по Каталонии атакой на права и свободы
17:14
Спецпредставитель США Курт Волкер на следующей неделе приедет в Украину - СМИ
17:00
Прогнозы отдают победу на выборах в Чехии партии миллиардера Бабиша
16:13
Полиция: у нападавшего в Мюнхене были психические проблемы со здоровьем
15:47
Германия выплачивает за границу пенсии почти двум миллионам граждан
15:20
Мадрид хочет отстранить правительство Каталонии и провести в автономии выборы
14:13
Теракт в мечети Кабула: число погибших возросло до 56
13:52
Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

Посредник из Загреба: зачем президент Хорватии поехала к Путину

Хорватский президент пригласила Россию к участию в проектах Инициативы "Триморье", хотя с самого начала целями этого объединения считались избавление от зависимости от российских углеводородов, а также построение геополитического союза, ориентированного скорее на Вашингтон.

Мацей Заневич, Eastbook

В плену старых концепций: что влияет на украинскую политику Польши

Впервые со времен Гедройца в Польше снова начались обсуждения, какой должна быть восточная политика. С одной стороны, аксиомой остается идея о необходимости хороших отношений с Киевом. С другой - в парламенте присутствуют представители крайне правых движений.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  