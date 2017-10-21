Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов

Суббота, 21 октября 2017, 20:34

Подсчет голосов на выборах в Чехии свидетельствует о резком падении рейтинга правящей Социал-демократической партии.

Об этом сообщает портал статистического ведомства Чехии, который публикует предварительные результаты выборов.

После подсчета 99,95% голосов социал-демократы занимают шестое место с результатом 7,27%. На предыдущих выборах их рейтинг превышал 20%.

Как сообщала Европейская правда, лидером гонки остается партия ANO, основанная одним из самых богатых людей Чехии и бывшим министром финансов Андреем Бабишем. Ее рейтинг – 29,64%.

На втором месте (11,31%) – ODS, которая декларирует евроскептицизм в качестве своей идеологии.

Три последующие партии в рейтинге примечательны тем, что их члены не скрывают пророссийской направленности.

Третье место по итогам гонки заняла Партия пиратов Чехии (10,79%), выступающая против ограничения гражданских прав. Среди пунктов их программы – борьба за более свободный доступ к информации, за легализацию легких наркотиков, против средств мониторинга за гражданами и тому подобное. Отдельные ведущие члены партии имеют открыто пророссийские взгляды, в частности – касательно Донбасса.

На четвертом месте – праворадикальная SPD (10,67%), которая не скрывает связей с РФ и, как утверждают чешские политические обозреватели, имеет российское финансирование.

Пятая – коммунистическая партия Чехии (7,77%). Чешские коммунисты являются оппонентами Украины – в частности, они длительное время блокировали ратификацию Соглашения об ассоциации.