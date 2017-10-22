Знайти
АКТУАЛЬНО

На Ірландію та Британію обрушився шторм "Брайан"

Найбагатші регіони Італії голосують на референдумі за розширення автономій

Нові теракти в Кабулі і на півночі Афганістану: 17 загиблих, 12 поранених

Популісти виграли вибори в Чехії, до парламенту пройшли 9 партій: остаточні результати

Переможець виборів у Чехії виключив створення проросійської коаліції

Посол: трагедії не сталося, Чехія може лишитися проєвропейською та проукраїнською

Вибори в Чехії: партія влади впала на 6 місце, третє місце – у Партії піратів






Мером Тбілісі обраний колишній футболіст Каха Каладзе

Неділя, 22 жовтня 2017, 10:56
Версія для друку Коментарі

На виборах мера Тбілісі перемогу здобув кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія", колишній футболіст і колишній міністр енергетики Грузії Каха Каладзе.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2.

За результатами підрахунку голосів з 714 із 737 виборчих дільниць, Каладзе набрав 51,15% голосів виборців.

Незалежний кандидат Алеко Єлісашвілі набрав 17,46% голосів, а кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Заал Удумашвілі отримав 16,48% голосів.

Каха Каладзе відомий в минулому футболіст, грав за київське "Динамо" і італійські "Мілан" та "Дженоа".

Після завершення футбольної кар'єри Каладзе активно зайнявся політикою і вступив до лав опозиційного тоді руху "Грузинська мрія", заснованого мільярдером Бідзіною Іванішвілі в лютому 2012 року.

Він був обраний до парламенту Грузії, обіймав посади віце-прем'єра і міністра енергетики Грузії.

21 жовтня в Грузії пройшли вибори в місцеві органи самоврядування. Громадяни вибирали мерів 64 міст і районів, а також депутатів 64 муніципальних законодавчих органів (сакребуло).

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:19
Латвія зафіксувала російський корабель і субмарину біля свого кордону
12:37
фото, відео
На Ірландію та Британію обрушився шторм "Брайан"
11:44
Найбагатші регіони Італії голосують на референдумі за розширення автономій
11:27
Нові теракти в Кабулі і на півночі Афганістану: 17 загиблих, 12 поранених
10:56
Мером Тбілісі обраний колишній футболіст Каха Каладзе
10:06
У Словенії проходить перший тур виборів президента
09:46
У Каталонії назвали дії Мадрида наступом на демократію, скликають парламент
09:18
інфографіка
Популісти виграли вибори в Чехії, до парламенту пройшли 9 партій: остаточні результати
22:27
Переможець виборів у Чехії виключив створення проросійської коаліції
21:30
Посол: трагедії не сталося, Чехія може лишитися проєвропейською та проукраїнською
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Від агента КДБ до "другого Трампа": 7 фактів про переможця виборів у Чехії, Андрея Бабіша

Чехи проголосували за партію мільярдера Андрея Бабіша попри всі скандали, проблеми у біографії, і навіть попри кримінальну справу, відкриту проти нього. Тепер він має всі шанси стати новим прем'єр-міністром Чехії. Але чому політик викликає таке несприйняття чеської політичної елити?

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Посередник із Загреба: навіщо президент Хорватії поїхала до Путіна

Хорватський президент запросила Росію до участі в проектах Ініціативи "Тримор’я", хоча із самого початку цілями цього об’єднання вважалися позбавлення залежності від російських вуглеводнів, а також побудова геополітичного союзу, орієнтованого скоріше на Вашингтон.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  