Мэром Тбилиси избран бывший футболист Каха Каладзе

Воскресенье, 22 октября 2017, 10:56

На выборах мэра Тбилиси победу одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и бывший министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2.

По результатам подсчета голосов с 714 из 737 избирательных участком, Каладзе набрал 51,15% голосов избирателей.

Независимый кандидат Алеко Елисашвили набрал 17,46% голосов, а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили получил 16,48% голосов.

Каха Каладзе известный в прошлом футболист, играл за киевское "Динамо" и итальянские "Милан" и "Дженоа".

После завершения футбольной карьеры Каладзе активно занялся политикой Грузии и вступил в ряды оппозиционного тогда движения "Грузинская мечта", основанного миллиардером Бидзиной Иванишвили в феврале 2012 года.

Он был избран в парламент Грузии, занимал посты вице-премьера и министра энергетики Грузии.

21 октября в Грузии прошли выборы в местные органы самоуправления. Граждане выбирали мэров 64 городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).