У Швейцарії підліток напав на людей із сокирою: є поранені

Понеділок, 23 жовтня 2017, 08:32

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17-річний підліток родом з Латвії у неділю ввечері напав з сокирою на людей в швейцарській комуні Флумс.

Про це повідомляє Blick.

Підліток атакував місцевих жителів, які гуляли в сквері, і поранив кількох з них. Його намагалися затримати перехожі, але він зник на вкраденій машині, потрапивши при цьому в аварію.

Через деякий час зловмисник з'явився в магазині на заправці неподалік і продовжив напади. На АЗС прибули поліцейські, які поранили підозрюваного, після чого той був затриманий і доставлений в лікарню.

Точне число і стан здоров’я постраждалих поки невідомі. За даними поліції, мотиви злочину з’ясовуються, але правоохоронці виключають зв'язок з тероризмом.

Поліція вже провела обшуки у квартирі затриманого і обіцяє сьогодні вранці надати детальну інформацію щодо інциденту.