У Швейцарії підліток напав на людей із сокирою: є поранені

17-річний підліток родом з Латвії у неділю ввечері напав з сокирою на людей в швейцарській комуні Флумс.
Про це повідомляє Blick.
Підліток атакував місцевих жителів, які гуляли в сквері, і поранив кількох з них. Його намагалися затримати перехожі, але він зник на вкраденій машині, потрапивши при цьому в аварію.
Через деякий час зловмисник з'явився в магазині на заправці неподалік і продовжив напади. На АЗС прибули поліцейські, які поранили підозрюваного, після чого той був затриманий і доставлений в лікарню.
Точне число і стан здоров’я постраждалих поки невідомі. За даними поліції, мотиви злочину з’ясовуються, але правоохоронці виключають зв'язок з тероризмом.
Поліція вже провела обшуки у квартирі затриманого і обіцяє сьогодні вранці надати детальну інформацію щодо інциденту.