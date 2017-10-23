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В Швейцарии подросток напал на людей с топором: есть раненые

Понедельник, 23 октября 2017, 08:32
фото, видео
Версия для печати Комментарии

17-летний подросток родом из Латвии в воскресенье вечером напал с топором на людей в швейцарской коммуне Флумс.

Об этом сообщает Blick.

Подросток атаковал местных жителей, гулявших в сквере, и ранил нескольких из них. Его пытались задержать прохожие, но он сбежал на украденной машине, попав при этом в аварию.

Через некоторое время злоумышленник появился в магазине на заправке неподалеку и продолжил нападения. На АЗС прибыли полицейские, которые ранили подозреваемого, после чего он был задержан и доставлен в больницу.

 

Точное число и состояние здоровья пострадавших пока неизвестны. По данным полиции, мотивы преступления выясняются, но правоохранители исключают связь с терроризмом.

Полиция уже провела обыски в квартире задержанного и обещает сегодня утром предоставить подробную информацию относительно инцидента.

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