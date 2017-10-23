США вперше за 26 років приведуть бомбардувальники B-52 в бойову готовність

Понеділок, 23 жовтня 2017, 10:40

Військово-повітряні сили США починають приводити стратегічні бомбардувальники B-52 в бойову готовність - вперше з 1991 року.

Про це пише видання Defence One із посиланням на генерала американських ВПС Девіда Голдфейна.

Голдфейн та інші високопосадовці у сфері оборони наголосили, що наказ про приведення в бойову готовність бомбардувальників ще не надходив, але підготовка до нього вже ведеться.

Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress

"Це ще один крок у забезпеченні нашої бойової готовності", - відзначив генерал Голдфейн, додавши, що розглядає це не як підготовку до якоїсь конкретної події, а як відображення нової реальності у світі.

Генерал підкреслив, що "світ - небезпечне місце", і є люди, які відкрито говорять про застосування ядерної зброї.

"Ми більше не живемо у двополярному світі, де є ми і Радянський Союз. Є інші гравці, які мають ядерний потенціал. Ще ніколи не було так важливо переконатися, що ми правильно виконаємо цю місію", - додав він.

У разі переведення B-52 у бойову готовність кілька цих бомбардувальників будуть постійно розміщені на авіабазі Барксдейл. Як відзначає Defence One, B-52 не перебували на бойовому чергуванні з закінчення Холодної війни.