США впервые за 26 лет приведут бомбардировщики B-52 в боевую готовность

Понедельник, 23 октября 2017, 10:40

Военно-воздушные силы США начинают приводить стратегические бомбардировщики B-52 в боевую готовность - впервые с 1991 года.

Об этом пишет издание Defence One со ссылкой на генерала ВВС Дэвида Голдфейна.

Голдфейн и другие высокопоставленные чиновники в сфере обороны отметили, что приказ о приведении в боевую готовность бомбардировщиков еще не поступал, но подготовка к нему уже ведется.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress

"Это еще один шаг к обеспечению нашей боевой готовности", - отметил генерал Голдфейн, добавив, что рассматривает это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а как отражение новой реальности в мире.

Генерал подчеркнул, что "мир - опасное место", и есть люди, которые открыто говорят о применении ядерного оружия.

"Мы больше не живем в двухполярном мире, где есть мы и Советский Союз. Есть другие игроки, которые имеют ядерный потенциал. Еще никогда не было так важно убедиться, что мы правильно выполним эту миссию", - добавил он.

В случае перевода B-52 в боевую готовность несколько этих бомбардировщиков будут постоянно размещены на авиабазе Барксдейл. Как отмечает Defence One, B-52 не состояли на боевом дежурстве с окончания холодной войны.