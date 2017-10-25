Президент Німеччини: до нормальних відносин Росії і ЄС далеко, але потрібен діалог

Середа, 25 жовтня 2017, 09:36

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за нормалізацію взаємин з РФ, заявивши, що шукатиме шляхи виходу з кризи відносин.

Про це Штайнмаєр заявив у інтерв’ю россійській газеті "Коммерсант" напередодні свого візиту до Москви.

Штайнмаєр відзначив, що між РФ та ЄС існують тісні зв’язки у багатьох сферах, передусім, в культурній, але на сьогодні є "і недовіра, і політична напруга".

"До нормальних взаємин нам ще далеко. Але моя мета полягає в тому, щоб знайти шляхи для виходу з негативної спіралі конфронтації, втрати довіри і взаємних докорів", - заявив Штайнмаєр.

Штайнмаєр виступив за побудову діалогу безпосередньо між РФ і Німеччиною, відзначивши, що країни "не можуть собі дозволити не говорити один з одним".

"Ми маємо обов'язок перед нашими народами протидіяти подальшому відчуженню між німцями і росіянами", - сказав Штайнмаєр.

Разом з тим президент Німеччини визнав, що конфлікт на Донбасі залишається одним з головних каменів спотикання у німецько-російських відносинах.

"Тому варто реагувати на серйозні ініціативи і грунтовно вивчати їхні шанси - зокрема, з точки зору можливих компромісів щодо сформульованих Україною уявлень про залучення сил ООН в ситуацію на сході країни", - підкреслив Штайнмаєр.

Штайнмаєр також підтримав концерн Siemens у спорі про нелегальне постачання турбін до Криму і зазначив, що Німеччина ніколи не визнає анексію Криму Росією.

У середу, 25 жовтня, президент Росії Володимир Путін прийме Штайнмаєра у Москві.