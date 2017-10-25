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Президент Германии: к нормальным отношениям России и ЕС далеко, но нужен диалог

Среда, 25 октября 2017, 09:36
Версия для печати Комментарии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за нормализацию отношений с РФ, заявив, что будет искать пути выхода из кризиса отношений.

Об этом Штайнмайер заявил в интервью российский газете "Коммерсант" накануне своего визита в Москву.

Штайнмайер отметил, что между РФ и ЕС существуют тесные связи во многих сферах, прежде всего, в культурной, но сегодня есть "и недоверие, и политическое напряжение".

"И до нормальных взаимоотношений нам еще далеко. Но моя цель заключается в том, чтобы найти пути для выхода из негативной спирали конфронтации, утраты доверия и взаимных упреков", - заявил Штайнмайер.

Штайнмайер выступил за налаживание диалога непосредственно между РФ и Германией, отметив, что страны "не могут себе позволить не говорить друг с другом".

"У нас есть обязанность перед нашими народами противодействовать дальнейшему отчуждению между немцами и русскими", - сказал Штайнмайер.

Вместе с тем президент Германии признал, что конфликт на Донбассе остается одним из главных камней преткновения в германо-российских отношениях.

" Поэтому стоит реагировать на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы — в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны", - подчеркнул Штайнмайер.

Штайнмайер также поддержал концерн Siemens в споре о нелегальных поставках турбин в Крым и отметил, что Германия никогда не признает аннексию Крыма Россией.

В среду, 25 октября, президент России Владимир Путин примет Штайнмайера в Москве.

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