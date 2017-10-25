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Держдеп США пояснив затримку із впровадженням нових санкцій проти РФ

Середа, 25 жовтня 2017, 11:47
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Державний департамент США досі працює над визначенням списку осіб та організацій з Росії, пов'язаних з російською обороною і розвідкою, які можуть потрапити під нові санкції.

Про це заявила речниця Білого дому Хізер Науерт на брифінгу у Вашингтоні.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї. Список фізичних та юридичних осіб, які потрапляють під санкції, мав бути оприлюднений до 1 жовтня, однак цього досі не сталося.

"Ми, безумовно, чули, що деякі члени Конгресу стурбовані через терміни…Наскільки я розумію..., це досить складно і може зайняти деякий час. Ми працюємо над завершенням для того, щоб надати відповідні вказівки відповідним людям якомога швидше", - зазначила Науерт.

За її словами, Держдеп також готує інструкції для компаній, щоб вони не порушували санкційний режим.

"Є важливі союзники та партнери у НАТО, в інших частинах світу, яким необхідні конкретні вказівки, щоб вони не порушували санкції . Тож, як тільки ми все це підготуємо, ми, безумовно, повідомимо", - додала Науерт.

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