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Госдеп США объяснил задержку с внедрением новых санкций против РФ

Среда, 25 октября 2017, 11:47
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США до сих пор работает над определением списка лиц и организаций из России, связанных с российской обороной и разведкой, которые могут попасть под новые санкции.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Хизер Науерт на брифинге в Вашингтоне.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, должен был быть обнародован до 1 октября, однако этого до сих пор не произошло.

"Мы, безусловно, слышали, что некоторые члены Конгресса обеспокоены сроками ... Насколько я понимаю ..., это довольно сложно и может занять некоторое время. Мы работаем над завершением для того, чтобы предоставить соответствующие указания соответствующим людям как можно быстрее", - отметила Науерт.

По ее словам, Госдеп также готовит инструкции для компаний, чтобы они не нарушали санкционный режим.

"Есть важные союзники и партнеры в НАТО, в других частях мира, которым необходимы конкретные указания, чтобы они не нарушали санкции. Поэтому, как только мы все это подготовим, мы, безусловно, сообщим", - добавила Науерт.

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