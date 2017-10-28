Троє людей поранено на демонстрації противників незалежності в Барселоні

Субота, 28 жовтня 2017, 10:26

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У Барселоні відбулися демонстрації противників незалежності Каталонії, не обійшлося без сутичок.

Про це йдеться у повідомленні Каталанської медіакорпорації, створеної женералітатом (урядом) Каталонії.

Протестувальники з іспанськими прапорами, здебільшого футбольні фанати після завершення мирної частини протесту проти незалежності Каталонії напали на студію Catalunya Ràdio, що входить до Каталанської медіа корпорації, і журналістів каналу BTV.

El seu diàleg. Que trist. República de pau please pic.twitter.com/656S8dP3ir — Jordina Tarré Olaiz (@tarjur) 27 жовтня 2017 р.

У будівлі, де знаходиться студія Радіо Каталонії, протестувальники вибили вікна і заважали працівникам вийти з будинку, доки не прибули загони поліції Каталонії.

Окремі співробітники розмістили у соцмережах відео, на яких видно, як демонстранти намагаються потрапити всередину.

Радіо Каталонії обіцяє оскаржити дії протестувальників у відповідних органах.

Не обійшлося під час протесту і без постраждалих. Так, протестувальники у центрі Барселони напали на двох чоловіків 31 і 32 років. Їх з незначними тілесними ушкодженнями відправили до лікарні.

Крім того, поранення обличчя отримав ще один чоловік.

Крім того, протестувальники вчинили напад на одну із шкіл Барселони і залякували двох вчителів.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.