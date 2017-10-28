Знайти
АКТУАЛЬНО

"Заблоковане" Угорщиною засідання комісії Україна-НАТО не планувалося – ЗМІ

Прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори

Угорщина заблокувала грудневе засідання комісії Україна-НАТО

Україна заперечує незалежність Каталонії

Троє людей поранено на демонстрації противників незалежності в Барселоні

Іспанія оголосила про припинення повноважень глави уряду Каталонії

Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії






Троє людей поранено на демонстрації противників незалежності в Барселоні

Субота, 28 жовтня 2017, 10:26
фото, відео
Версія для друку Коментарі

У Барселоні відбулися демонстрації противників незалежності Каталонії, не обійшлося без сутичок.

Про це йдеться у повідомленні Каталанської медіакорпорації, створеної женералітатом (урядом) Каталонії.

Протестувальники з іспанськими прапорами, здебільшого футбольні фанати після завершення мирної частини протесту проти незалежності Каталонії напали на студію Catalunya Ràdio, що входить до Каталанської медіа корпорації, і журналістів каналу BTV.

 

У будівлі, де знаходиться студія Радіо Каталонії, протестувальники вибили вікна і заважали працівникам вийти з будинку, доки не прибули загони поліції Каталонії.

Окремі співробітники розмістили у соцмережах відео, на яких видно, як демонстранти намагаються потрапити всередину.

Радіо Каталонії обіцяє оскаржити дії протестувальників у відповідних органах.

Не обійшлося під час протесту і без постраждалих. Так, протестувальники у центрі Барселони напали на двох чоловіків 31 і 32 років. Їх з незначними тілесними ушкодженнями відправили до лікарні.

Крім того, поранення обличчя отримав ще один чоловік.

Крім того, протестувальники вчинили напад на одну із шкіл Барселони і залякували двох вчителів.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:19
Авіакомпанія Air Berlin припинила польоти
11:06
Від початку року у Сирії загинули понад 130 громадян РФ – ЗМІ
10:44
Уряд Іспанії усунув з посади главу поліції Каталонії
10:26
фото, відео
Троє людей поранено на демонстрації противників незалежності в Барселоні
09:56
"Заблоковане" Угорщиною засідання комісії Україна-НАТО не планувалося – ЗМІ
21:50
Прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори
21:43
Іспанія оголосила про припинення повноважень глави уряду Каталонії
21:22
Президент Європарламенту: Ніхто в ЄС не визнає незалежність Каталонії
20:57
Угорщина заблокувала грудневе засідання комісії Україна-НАТО
20:25
У Барселоні скликають мітинг за єдність Іспанії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Нова іспанська реальність: що робитиме Мадрид після проголошення незалежності Каталонії

Каталонський конфлікт досяг своєї кульмінації: місцевий парламент схвалив незалежність республіки. Цей крок не залишає шансів Мадриду – прем’єр-міністр Маріано Рахой вже пообіцяв "відновити законність" у Каталонії. У будь-якому разі, шансів на компроміс після 27 жовтня майже не залишилося.

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Таллінн

Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку

Це не означає, що ідея похована: надання Україні масштабної підтримки лишається на порядку денному, без цього продовження зближення з ЄС перетворюється на надскладну задачу. Однак спершу Києву варто змінити принцип поводження з донорськими коштами...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  