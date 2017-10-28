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Трое людей ранены на демонстрации противников независимости в Барселоне

Суббота, 28 октября 2017, 10:26
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В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений.

Об этом говорится в сообщении Каталанской медиакорпорации, созданной женералитатом (правительством) Каталонии.

Протестующие с испанскими флагами, в основном футбольные фанаты после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.

 

В здании, где находится студия Радио Каталонии, протестующие выбили окна и мешали работникам выйти из дома, пока не прибыли отряды полиции Каталонии.

Отдельные сотрудники разместили в соцсетях видео, на которых видно, как демонстранты пытаются попасть внутрь.

Радио Каталонии обещает обжаловать действия протестующих в соответствующих органах.

Не обошлось во время протеста и без пострадавших. Так, протестующие в центре Барселоны напали на двух мужчин 31 и 32 лет. Их с незначительными телесными повреждениями отправили в больницу.

Кроме того, ранения лица получил еще один человек.

Кроме того, протестующие совершили нападение на одну из школ Барселоны и запугивали двух учителей.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

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