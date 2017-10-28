Уряд Іспанії усунув з посади главу поліції Каталонії

Субота, 28 жовтня 2017, 10:44

Наказом МВС Іспанії з посади було усунуто голову каталонської поліції Mossos d'Esquadra Хосепа Луїса Траперо.

Повідомлення про це було оприлюднене в офіційній газеті іспанського уряду у суботу вранці, повідомляє El Pais.

Про усунення Траперо напередодні не повідомлялося. Наказ про звільнення підписаний главою МВС Іспанії Хуаном Ігнасіо Соідо, чиє відомство відповідно до застосованої статті 155 конституції Іспані перебирає на себе повноваження каталонського МВС.

Раніше уже були звільнені генеральний секретар МВС Каталонії і генеральний директор поліції Каталонії.

Раніше іспанська влада звинуватила Траперо у тому, що поліція Каталонії не змогла захистити іспанську національну поліцію від протестувальників напередодні референдуму, що відбувся 1 жовтня. Однак він уникнув тюремного ув'язнення, якого вимагала для нього Національна прокуратура Іспанії. За рішенням судді у нього вилучили паспорт та заборонили залишати межі Іспанії.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.