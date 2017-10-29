У Німеччині лютує новий потужний ураган "Герварт"

Неділя, 29 жовтня 2017, 13:47

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Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", внаслідок чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні та перекрито автостради на півночі та на сході.

Про це повідомляє Bild.

Ураган "Герварт" прийшов на територію Німеччини в ніч з суботи на неділю.

Повідомляється, що у період з 4 до 5 години ранку шторм був настільки сильний, що у Бранденбурзі та Берліні через падіння дерев були заблоковані головні автобани.

Німецька залізниця повідомила про зупинення руху поїздів у багатьох частинах країни.

Повідомляється, що у Гамбурзі та Берліні пожежні загони оголосили про надзвичайний стан.

Вулиці міста Гамбург (Фото Bild)

Вулиці міста Гамбург (Фото Bild)

Фото Bild

Фото Bild

Фото Bild

Однак штормове попередження стосується не лише півночі країни. Німецька метеорологічна служба попереджає людей, що живуть у Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрингії, східних районах Баварії та скрізь у гірських місцевостях, бути обережними в неділю, 29 жовтня.

На даний момент рятувальні служби повідомили, що внаслідок шторму одна людина отримала травми.

Нагадаємо, у Німеччині внаслідок сильного шторму "Ксав'єр" на сході та півночі загинули щонайменше сім людей.